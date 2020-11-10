شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الحكم مرشح لمواجهة الأهلي و الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، على قائمة نهائية للحكام المرشحين لإدارة مباراة الزمالك والأهلي، المقررة 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي يقام من مباراة واحدة في مصر.

ويتقدم الحكم الدولي المغربي رضوان جيد قائمة أسماء الحكام المرشحين، لإدارة «نهائي القرن»، الذي سيجمع لأول مرة ناديين من بلد واحد (مصر)، على ستاد القاهرة الدولي.

ووفقاً لمصدر داخل الكاف، فإن رضوان جيد، يتصدر قائمة الترشيحات لهذه المباراة، نظرًا لأنه يتواجد منذ فترة بالقاهرة، حيث خضع لدورة تدريبية رفقة صفوة الحكام الأفارقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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