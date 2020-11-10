شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: ثقة الرئيس «السيسي» تدفعنا لتحقيق إنجاز كبير في الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، عن سعادته بتنظيم مصر لدورة المنتخبات الأولمبية، بمشاركة كوريا الجنوبية والبرازيل.



وقال غريب في مؤتمر صحفي، أن الدولة المصرية قادرة على استضافة أي أحداث تسند إليها، حتى في ظل أزمة كورونا.



وأشار غريب، إلى أن مصر أثبتت نجاحها في الفترة الماضية، بعد استضافة أحداث قارية وعالمية كبرى، موجهًا الشكر لأشرف صبحي وزير الرياضة، ومرحبًا بمنتخبي البرازيل وكوريا ونجومهما الكبار المتواجدين في القاهرة.

وحول استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو، قال غريب، إن هناك دعماً كبيراً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ التتويج ببطولة أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية، وهو ما يمنح المنتخب ثقه كبيرة ويدفعه لتحقيق الإنجاز في طوكيو.