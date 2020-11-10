شكرا لقرائتكم خبر «الرابعة» وشهر الإقالات يمران بسلام على المدربين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

نورالدين بن زكري

مايكل سكيبه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بخلاف الموسم الماضي من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انقضت 4 جولات من الموسم الحالي وكذلك شهر أكتوبر، دون إعلان أي من الفرق الـ16 الاستغناء عن مديره الفني رغم فشل فرق كثيرة في الظهور بالمستوى المأمول.وقبل خوض الجولة الرابعة من الموسم الماضي الذي توج الهلال بلقبه، أعلنت مباراة واحدة في الجولة الثالثة إقالة مدربين من جنسية واحدة في توقيت واحد، وهي المباراة التي جمعت الوحدة بالأهلي وانتهت بفوز فرسان مكة 2-1، حيث لم يشفع الفوز باستمرار الفائز ماريو سيتانوفيتش مع الوحدة، كما لم تعف الخاسر برانكو إيفانكوفيتش من الإقالة، فتم فسخ عقديهما.

وقد يكون الظرف الصحي الحالي المتمثل في استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم سببا في عدم تسرع الأندية في إقالة مدربيها، لكنه لن يكون أيضا كافيا لاستمرار غير المرغوب فيهم.

شهر الإقالات

في الموسم الماضي بدأت إقالات المدربين في سبتمبر بالمدربين إيفانكوفيتش (الأهلي) وسيتانوفيتش (الوحدة)، فيما شهد أكتوبر إقالة 3 مدربين هم: التونسي فتحي الجبال (الفتح)، والتشيلي لويس سييرا (الاتحاد)، والتونسي محمد الكوكي (ضمك)، كأكثر شهر شهد إقالات مدربين.

نجاة فيتوريا

كاد أن يكون المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا أول المدريبن الذين تتم إقالتهم في الموسم الحالي، قبل أن ينجو من ذلك ولو موقتا بعد الفوز الأخير الذي حققه فريقه على حساب القادسية 2-0 كأول فوز بعد 3 هزائم متتالية في الجولات الثلاث الأولى.

وأجمعت أصوات مؤثرة داخل النادي على ضرورة إعفاء فيتوريا، إلا أن المدرب وعد بتصحيح المسار بعد أن جددت الإدارة ثقتها فيه.

ولا يزال النصر في مركز متأخر، حيث يحتل المرتبة الـ13 برصيد 3 نقاط فقط.

مرشح (1)

قد يعود الوحدة أيضا خلال الموسم الحالي لفتح باب إقالات المدربين من واقع الظهور غير الجيد للفريق في الجولات الماضية من النسخة الحالية، حيث يحتل الفريق مع مدربه الحالي، البرتغالي إيفو فييرا، المركز الـ14 برصيد 3 نقاط فقط، وهي البداية التي لم يكن ينشدها مسؤولو النادي من واقع تجهيز الفريق جيدا ودعمه بعناصر محلية وأجنبية مميزة.

ووقوفا على النتائج غير المرضية لفرسان مكة في الجولات الماضية لا يستبعد أن تكون إدارة النادي قد تداولت خيار الاستغناء عن المدرب ،على أن تمنحه فرصة أخيرة في الجولات التي تلي فترة التوقف الحالية، مع استغلال فترة التوقف بسبب أيام الفيفا، في البحث عن بديل غير معلن.

مرشح (2)

فشل العين في خطف أي نقطة في مبارياته الأربع الماضية بعكس مرافقيه في الصعود، الباطن (السابع برصيد 6 نقاط) والقادسية (الثامن برصيد 6 نقاط)، ليستسلم مبكرا إلى المركز الـ16 الأخير، وهو ما قاد إدارة النادي إلى عدم الرضا عن المدير الفني، الألماني مايكل سكيبه.

وقد تمنح إدارة العين المدرب فرصة أخرى نظرا لظروف التعاقد المتأخر معه، وكذلك لعدم معرفة المدرب باللاعبين وطبيعة الدوري السعودي، إضافة إلى حداثة الفريق في دوري المحترفين، إلا أن ذلك لن يعفي سكيبه لفترة طويلة حال لم يتمكن من تدارك الوضع.

مرشح (3)

واقع النتائج يقول إن ضمك غير راض عن مديره الفني نور الدين بن زكري، خاصة أن الفريق يحقق المرجو منه من واقع دعمه بعدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب، حيث لم يحصد سوى نقطة وحيدة من أصل 12 نقطة طرحت أمامه وضعته في المركز الـ15 قبل الأخير.

إلا أن إدارة ضمك لا تزال ترى في ابن زكري ذاك المنقذ الذي نجح في قيادة الفريق للبقاء بدوري الأضواء للموسم الثاني بعد أن كان مهددا بالهبوط حتى الجولة الأخيرة.

مدربون تمت إقالتهم الموسم الماضي

• خورخى سيماو (الفيحاء)

• الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، السويسري كريستيان جروس (الأهلي)

• الكرواتي ماريو سيتانوفيتش، الأوروجوياني دانيال كارينيو (الوحدة)

Advertisements

• التونسي فتحي الجبال (الفتح)

• محمد الكوكي (ضمك)

• التشيلي لويس سييرا، الهولندي تين كات (الاتحاد)

• التونسي إسكندر القصري (العدالة)

• الأرجنتيني خورخي ألميرون، لويس جارسيا (الشباب)

• البرتغالي باولو سيرجو (التعاون)

• الروماني دانيال إيسايلا (الحزم)

• ناصف البياوي (العدالة)

نتائج الوحدة

فاز على القادسية 2-1

خسر أمام الأهلي 0-1

خسر أمام الفيصلي 1-2

خسر أمام الرائد 2-3

نتائج ضمك

خسر من الرائد 2-3

خسر من القادسية 1-2

خسر من الهلال 0-2

تعادل مع الفيصلي 0-0

نتائج العين

خسر من الهلال 0-1

خسر من الاتفاق 1-2

خسر من الفتح 2-4

خسر من الأهلي 3-4