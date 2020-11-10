شكرا لقرائتكم خبر الركبة تبعد السومة عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الأهلي معاناة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عمر السومة من إصابة في الركبة وحاجته إلى فترة تأهيل لمدة أسبوع تسبق عودته للتدريبات الجماعية. وكان السومة شعر ببعض الآلام خلال المباراة الأخيرة التي قاد فيها فريقه للفوز على العين 4-3 في إطار لقاءات الجولة الرابعة لدوري الأمير فريقه للفوز على العين 4-3 في إطار لقاءات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويعاود الفريق تدريباته مساء غد بعد انتهاء الإجازة التي منحها الجهازان الفني والإداري للاعبين، وسيبدأ المدير الفني الصربي فلادان ميلويفتش تطبيق البرنامج الذي اعتمده خلال فترة توقف الدوري وانضمام عدد من اللاعبين لمعسكري المنتخبين الأول والأولمبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الركبة تبعد السومة عن الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.