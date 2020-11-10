شكرا لقرائتكم خبر «جدة» ضمن 23 سباقا لفورمولا 1 للموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة فورمولا1 أمس جدولا موقتا لمنافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 في الموسم المقبل، وقد شهد رقما قياسيا تمثل في إدراج 23 سباقا، منها أول سباق بالسعودية.

وكما هو معتاد، ينطلق الموسم بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي في ملبورن في 21 مارس، ويختتم في 5 ديسمبر بسباق أبوظبي.

وطبقا لما جرى الإعلان عنه في الأسبوع الماضي، تحتضن جدة أول سباق فورمولا1 في 28 نوفمبر.

ولم يجر الاستقرار على مكان استضافة السباق الرابع في بطولة العالم في 25 أبريل، كما لم يجر بعد حسم العقود النهائية لسباق الجائزة الكبرى البرازيلي المقرر في ساوباولو في 14 نوفمبر.

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وشهد الموسم الحالي تغييرات كبيرة في جدول منافسات بطولة العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وينتظر أن تتضمن بطولة العالم الحالية إجمالي 17 سباقا فقط.

ويشهد الموسم المقبل 5 مناسبات يقام فيها سباقان في أسبوعين متتاليين، وذلك في سباقي أستراليا والبحرين، وأذربيجان وكندا، وفرنسا والنمسا، وأمريكا والمكسيك، والسعودية وأبوظبي.

بينما يشهد النصف الثاني من الموسم مناسبتين تقام فيهما 3 سباقات في أسابيع متتالية، وهي سباقات بلجيكا وهولندا وإيطاليا، وسباقات روسيا وسنغافورة واليابان.