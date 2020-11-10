شكرا لقرائتكم خبر بدءا من الغد وعلى مدار 4 أيام..108 لاعبات محترفات يتنافسن على مليون جولف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف ملعب رويال غرينز للجولف والنادي الريفي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بدءا من الغد وحتى 15 نوفمبر الحالي، بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف بمشاركة أفضل لاعبات الجولف على مستوى العالم، سيتنافسن على جوائز نقدية تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

وتشارك في البطولة، التي يشرف صندوق الاستثمارات العامة على تنظيمها، 108 لاعبات محترفات يتنافسن على 72 حفرة، على مدار 4 أيام.

ومن المقرر بث فعاليات البطولة المعتمدة من الجولة الأوروبية لجولف السيدات إلى نحو 340 مليون منزل حول العالم. وتعليقا على رعاية أرامكو لهذه البطولة، قال النائب الأعلى لرئيس الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل الجامع «تعكس رعاية أرامكو لأول بطولة نسائية دولية للجولف على أرض المملكة حرص الشركة على تمكين المرأة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع».

وأضاف «مساندة ورعاية أرامكو السعودية لهذا الحدث الرياضي تؤكد التزامها بتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعالياتها، خاصة في هذه البطولة التي تمثل مرحلة تاريخية للمملكة كونها الأولى، حيث ستسهم كثيرا في تغيير مفاهيم وأساليب جودة الحياة».

واستطرد قائلا «إن الزخم الذي تتميز به هذه البطولة والقيم التي تعززها رياضة الجولف سيوفران تجربة ملهمة ستسهم في إطلاق الطاقات الكامنة للشباب السعودي الطموح».

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة جولف السعودية، ماجد السرور «يسرنا اختيار أرامكو السعودية راعيا رسميا للبطولة، حيث سيكون لمساندتها دور محوري في النهوض برياضة الجولف في المملكة». وأضاف «منذ تدشين أول ملعب جولف في المملكة عام 1945م، دأبت أرامكو السعودية على بناء مرافق جولف عالمية المستوى وتكوين مجموعات ذاتية الإدارة في مختلف الأحياء السكنية في الشركة، ونحن في جولف السعودية نعرب عن عميق الامتنان لهذه الجهود».

يشار إلى أن أرامكو السعودية شريك لجولف السعودية منذ فترة طويلة من الزمن، وتساعدها على الارتقاء برياضة الجولف في المملكة من خلال رعاية البطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية في عام 2019م، ونسختها الثانية في عام 2020م.

أهداف البطولة

Advertisements

• تعزيز مشاركة السيدات في بطولات الجولف بالمملكة

• تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعالياتها

• الحرص على تمكين المرأة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع

• إقامة شراكات مع كبريات الشركات في عالم الجولف لاستضافة الفعاليات العالمية

• التشجيع على ممارسة اللعبة والارتقاء بالصحة العامة

• تنظيم بطولة في بيئة آمنة، حفاظا على توفير أعلى مستويات التدابير الصحية