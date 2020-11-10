شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لبادجي في الأهلي لحسم إعارته للاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الساعات المقبلة مع السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق لمناقشته في عرض الاتحاد السكندري الذى تلقاه اللاعب مؤخراً ، ويرغب الأهلي في حسم مصير إعارة بادجي للنادي السكندري الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسماً، ويتطلع الأهلي لتسويق اللاعب محلياً أو خارجياً من أجل ضم لاعب أجنبي بدلاً منه وهو ما سيتم حسمه خلال جلسة بادجي مع اللاعب.

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من ناحية أخرى ، تلقى الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى عرضاً من نادى سموحة لاستعارته لمدة موسم تبدأ منذ فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويأتى العرض السكندرى للجناح الأنجولى بعدما بات رحيله عن صفوف القلعة الحمراء أمراً نهائياً وسيتم الاستغناء عنه فى غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل قيد المغربى بدر بانون بدلاً منه فى قائمة الموسم الجديد.

وينضم عرض سموحة لعدة عروضا تلقاها الجناح الأنجولى خلال الفترة الماضية منها عروضاً محلية وأخرى من أفريقيا وتحديداً من أول أغسطس الأنجولي بجانب عروض من البرازيل التى كان يلعب فيها جيرالدو قبل تجربته مع أول أغسطس الأنجولي الذي إنتقل منه اللاعب للأهلي الصيف الماضي.