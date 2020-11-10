شكرا لقرائتكم رسميا.. أبو ريدة يترشح لمنصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق ، و عضو المكتب التنفيذي الحالي للاتحادين الدولي و الأفريقي ، بأوراق الترشح على عضوية المكتب التنفيذي للكاف في الانتخابات المقرر لها 12 مارس المقبل والتي ستستضيفها دولة المغرب.

وتشهد انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواجد 4 مرشحين على مقعد الرئاسة حتي الآن حيث أعلن أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم قراره بالترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي "كاف" ، و أيضا إعلان أحمد أحمد رئيس "كاف "الحالي نيته للترشج بجانب الإيفواري جاك أنوما و الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز.

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ويغلق باب التقدم بأوراق الترشح لانتخابات الاتحاد الأفريقي يوم الخميس المقبل ، وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية في الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمي يوم 11 يناير.

اشتعلت المنافسة على منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حيث أعلن 4 أشخاص نيتهم خوض منافسات المعركة الانتخابية التي ستقام مارس المقبل فى المغرب، وهم أحمد ولد يحيي رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وأحمد أحمد الرئيس الحالي وباتريس موتسيبي رئيس نادى صن داونز الجنوب أفريقي وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، بالإضافة إلى التونسي طارق بوشماوي الذى أعلن نيته في الترشح، في أكتوبر الماضي وتقدم بطلب لاتحاد الكرة في بلاده برئاسة وديع الجرىء لدعمه في الانتخابات، لكن الطلب لم يتم تنفيذه حتى الآن.