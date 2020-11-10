شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: اخترت بيراميدز بعد الاستخارة.. وزاملت معظم لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد فتحي لاعب بيراميدز المنتقل حديثا من صفوف الأهلي أن محطته الحالية مع الفريق السماوي جاءت بعد أن أستخار الله وقرر خوض التجربة.

وقال فتحي في فيديو بثته الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على الفيسبوك، أنه يعرف قيمة اللاعبين المتواجدين في بيراميدز حاليا، خاصة أن معظمهم زامله خلال رحلته مع الأهلي أو منتخب.

وكشف الجوكر أن بيراميدز يملك كوكبة كبيرة من النجوم قادرة على تحقيق العديد من النجاحات في المستقبل.

ويشارك أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تدريبات فريقه الجديد لأول مرة غدا الأربعاء.

وكان بيراميدز أعلن ضم أحمد فتحي بشكل رسمي أمس الاثنين في مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.

وقال أحمد فتحي إنه كان مقرراً الانتظام في التدريبات اليوم الثلاثاء ولكن تم تأجيل الأمر للغد.

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ونجح بيراميدز في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي المصري.

واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أحمد فتحي من قائمة منتخب الفراعنة التي ستواجه توجو في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتسببت تصريحات فتحي في ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وسط حزن جماهير الأهلي لرحيله عن الفريق بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا في مواجهة صعبة على كافة المقاييس.