شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف رمانة ميزان الزمالك قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة قوية للاعبى الفريق قبل المباراة المرتقبة التي تجمعهم مع الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

وتواصل إسماعيل يوسف مع كل لاعبى الزمالك هاتفيا وفى المران بهدف حثهم على عدم التأثر بالأحداث التي تحدث خارج المستطيل الأخضر، وقال لهم لابد أن يعى كل لاعب حجم المسئولية التي تقع عليه أمام جماهير الزمالك ولا يشغل باله إلا بتحقيق الفوز على الأهلى وإحراز اللقب السادس في تاريخ النادى، والذى غاب عن الفريق منذ 2002، وأكد لهم أن اللقب سيفتح باب المجد أمام اللاعبين وتسويقهم بشكل كبير بعد التأهل لكأس العالم للأندية لأول مرة، وأن اللقب اقترب كثيرا من ميت عقبة وهو ما يحتاج للكثير من التركيز وبذل كل الجهد لانتزاعه من الغريم التقليدي الأهلى الذى لن يتخلى عن اللقب بسهولة.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

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وتعد هذه المرة الثامنة فى تاريخ الزمالك الذى يصل فيها إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016".