شكرا لقرائتكم تعرف على لاعب بيراميدز الجديد المُعلن عنه فى مؤتمر المدرب غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع عن اللاعب الجديد الذى من المنتظر أن يقدمه بيراميدز لوسائل الإعلام فى المؤتمر الصحفى الذى سينعقد فى الثانية ظهر غدٍ الأربعاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوى، للإعلان عن المدير الفنى الجديد الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، الذى تمت إقالته من منصبه عقب الأخطاء التى ارتكبها الخواجة فى الفترة الماضية، وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، والمركز الثانى فى الدورى بعدما حسمه الزمالك، كما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

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وأكد المصدر أن بيراميدز سيقدم مهاجمه الجديد محمود وادى الذى تم التعاقد معه قادمًا من صفوف المصرى البورسعيدى، فى المؤتمر الصحفى الذى سيتم الإعلان خلاله عن المدير الفنى الجديد.

وكان "اليوم السابع" أكد أن المؤتمر الصحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد لبيراميدز سيقام غدًا الأربعاء، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تولى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، لتولى مهمة القيادة الفنية، وذلك بعد أن كان التعاقد تم مع الإيطالي باولو تراميزاني، إلا إن المفاوضات توقفت في اللحظات الأخيرة، ليتم التواصل مع أروابارينا الذى كان مرشحًا لتولى تدريب الأهلى بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر.