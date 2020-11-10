شكرا لقرائتكم لاعب إنتر ميلان السابق يصل القاهرة غداً للتوقيع لأحد الأندية المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن التونسى تيجانى بلعيد نجم أربيل العراقى السابق سوف يصل القاهرة غداً للدخول في مفاوضات وإتمام تعاقده مع أحد الأندية المصرية التي أرسلت تذاكر الطيران له ، ودافع بلعيد عن ألوان العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها انتر ميلان وسلافيا براج التشيكي وايندهوفن الهولندي وهال سيتي الإنجليزي ولوكوموتيف بلوفديف البلغاري ، كما لعب للأفريقي التونسي وأسهم في تتويجه بلقب الدوري، قبل أن يتعاقد مع الصفاقسي التونسى بل وشارك في عدة تجارب بالاندية البحرينية.

ولعب بلعيد لمنتخب تونس وشارك في أكثر من 30 مباراة دولية وسجل 40 هدفاً وصنع 46 هدف أخر.

وكان نادي اربيل العراقي قد أعلن فسخ تعاقده مع تيجاني بلعيد بعد أن شارك في أربع مباريات من الدوري العراقي الممتاز ومباراة واحدة في بطولة كأس العراق، سجل خلالها هدفاً واحداً في مرمى نادي الكهرباء.

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فى سياق أخر ، وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروى، وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائى دورى أبطال أفريقيا فى محفل أفريقى ستستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجارى.

وطالب الوزير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى من مشجعى الأهلى والزمالك بالتحلى بالروح الرياضية، وعدم التجاوز فى حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين فى إطار من التشجيع المثالى؛ لنضرب نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التى تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الأفريقية فى كرة القدم.