شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يقرر استبعاد ثنائي وادي دجلة من منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد الثنائي كريم محمد وأحمد شريف، لاعبي وادي دجلة، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.
وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادي دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام ، لكنه لم يصدر حتى الآن، وبناء عليه تم اتخاذ القرار اليوم باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب الفراعنة، نظيره بتروجت غدا في تمام الثانية ظهرا على ستاد بتروسبورت في إطار برنامج المباريات الودية التي يخوضها شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تصفيات أمم إفريقيا بدايةًالشهر المقبل
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