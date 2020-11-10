شكرا لقرائتكم سموحة يترقب خطاب الجبلاية للمشاركة فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو سموحة وصول خطاب رسمى من اتحاد الكرة بشأن المشاركة في البطولة العربية العام المقبل بعدما نجح "الموج الأزرق" فى خطف المركز الخامس ببطولة الدورى العام الماضى برصيد 51 نقطة ، وتمسك فرج عامر رئيس النادى بحق فريقه فى خوض البطولة وعدم السماح بتغيير اللجنة الخماسية للائحة باختيار فريق غير سموحه للمشاركة فى البطولة .

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته على ملعب النادى على فترتين على أن يكون المران قويا يشمل النواحي التكتيكية والتسديد على المرمى.

ويعقد أحمد سامى جلسة مع اللاعبين يوميا للحديث عن طرق اللعب وبعض الخطط التدريبية التى ينوى تطبيقها خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن هناك رغبة قوية لدى إدارة النادى فى المنافسة على لقب الدورى الموسم المقبل.

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واتفق الجهاز الفنى على خوض مباراة ودية أمام الأولمبى السكندرى يوم الجمعة المقبلة على ملعب النادى من أجل رفع المعدل الفنى والبدنى للاعبين ، خاصة العناصر الجديدة التى تم ضمها مؤخراً.

ومازالت مفاوضات مسئؤلى سموحه قائمة مع كلا من أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى وأحمد الشيخ جناح الأحمر للتعاقد معهم بعد الحصول على موافقة أحمد سامى من أجل تدعيم الفريق فى الموسم المقبل بما يناسب الخطة المتفق عليها مع المدير الفنى.

وتعاقد سموحه قبل مع 5 لاعبين حتى الآن وهم أطهر الطاهرظهير أيسر الهلال السودانى ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى وعبدالكريم الوادى ورفيق كابو لاعبا وادى دجلة والحارس محمد أشرف حارس المقاولون العرب وأحمد الرفاعى مدافع الداخلية.