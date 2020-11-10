شكرا لقرائتكم رسميا.. طارق العشرى مديرًا فنيًا لطلائع الجيش خلفًا لعبد الحميد بسيونى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش تعيين طارق العشرى مديراً فنياً للفريق خلفاً لعبد الحميد بسيونى الذى انتهت علاقته مع ناديه اليوم ، وفى وقت سابق ، أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أن علاقة ناديه مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق انتهت بشكل رسمى اليوم بشكل ودى، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "عبد الحميد بسيونى أدى مهمته على أكمل وجه، ونجح فى المهام المكلف بها، ونتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة".

ونجح فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى تحقيق الفوز على فريق حلوان العام بهدفين دون رد فى أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد والتى أقيمت عصر اليوم على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وسجل هدفى الطلائع أحمد علاء وإبراهيما كونيه.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي ، وانتقل عاصم صلاح لفريق البنك الاهلى.

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وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.

وبدأ الطلائع مساء الأربعاء، أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .