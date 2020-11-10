شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد للموسم الجديد بوديتين مع السكة وأبو شحاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح إجراءات الاتفاق على تنظيم وديتين ، الأولى أمام فريق “أبوشحاتة” ستقام غدا باستاد الإسماعيلية ، على أن يلتقى فريق السكة الحديد يوم الأثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجارى ، و تأتى الوديتين ، فى إطار تحضيرات الفريق لإستنئاف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال ، إضافة لبطولة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة.

ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة البرازيلى “هيرون ريكاردو” من خلال الوديات للوقوف على مدى انسجام الوافدين الجدد مع باقى عناصر الفريق فضلا عن تطبيق مجموعة من الجمل الخططية وتلافى الأخطاء التى ظهرت خلال مباريات الموسم المنقضى.

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ونجح مجلس الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف "أرى بابل" بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادى جهودًا كبيرة لإنجاز هذه الصفقة وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن، كما أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بشكل رسمي، التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وقال علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، إن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الانتقالات الحالية ، وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48.