بحضور الخطيب وشحاتة.. اتحاد الكرة يكرم محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، عمل احتفالية تكريم لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، غدًا الأربعاء.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الحفل الذي سينطلق في السابعة والنصف غدًا الأربعاء، سيقام في فندق إقامة منتخب مصر.

ويأتي الحفل تكريمًا لمحمد صلاح بعد قيادته لليفربول نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في الموسم الماضي.

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وأوضح المصدر، أن اتحاد الكرة وجه الدعوة لعدد قليل من رموز ولاعبي كرة القدم المصرية، من بينهم محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن الثنائي أحمد حسن وعصام الحضري قائدي منتخب مصر السابقين يتواجدان بين المدعويين لحضور الحفل.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح وصل إلى القاهرة مساء أمس، الإثنين، للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.