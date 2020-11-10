خاص.. طلائع الجيش: طارق العشري مديرا فنيا للفريق خلفاً لبسيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق أعلن أحمد المهدي مدير الكرة لنادي طلائع الجيش، عن تعيين طارق العشري مديراً فنياً للفريق، خلفاً لعبد الحميد بسيوني. وكان عبد الحميد بسيوني أعلن انتهاء مشواره مع طلائع الجيش في تصريحات خاصة لمصراوي. (طالع التفاصيل) وقال المهدي في تصريحات خاصة لمصراوي: "طارق العشري مديراً فنياً لطلائع الجيش". واختتم مدير الكرة بالنادي تصريحاته: "نشكر عبدالحميد بسيوني على الفترة التي قضاها معانا وهو ابن من أبناء النادي".

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