دفاع منتخب مصر.. معاناة على الأطراف.. ووفرة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يستعد المنتخب المصري لمواجهتي توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، بعد أن اعتمد حسام البدري المدير الفني للفريق القائمة النهائية للفريق.

وتلعب مصر مع توجو يوم 14 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من مجموعات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم، على أن تشد الرحال إلى توجو لمواجهة أصحاب الأرض يوم 17 من الشهر ذاته.

أزمة في الأظهرة

منذ فترة طويلة يُعاني منتخب مصر دائماً في مركز الظهير الأيسر، وكذلك الأندية المحلية، حيث يعتمد الأهلي على الدولي التونسي على معلول، بينما يعتمد الزمالك على جناح هجومي لتوظيفه دفاعياً، عبد الله جمعة، في الوقت الذي يغيب فيه محمد عبد الشافي للإصابة.

حسام البدري اختار الظهير الأيسر في بيراميدز محمد حمدي، ونظيره في سموحه أحمد فتوح، لتبقى هذه هي الخيارات فقط في ذلك المركز، مع إمكانية توظيف أيمن أشرف مُدافع الأهلي في نفس المركز.

وعلى الجهة اليمنى لا يوجد أي ظهير أيمن باستثناء محمد هاني لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد استبعاد أحمد فتحي لاعب بيراميدز من القائمة.

لكن حسام البدري قد يضطر لإشراك أحمد توفيق لاعب الوسط في مركز الظهير الأيمن الذي لعب به لبعض الوقت من قبل، وذلك في حالة غياب محمد هاني لأي سبب.

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وفرة في القلب

على العكس تماماً، يتمتع منتخب مصر بوفرة طيبة في مركز قلب الدفاع، حيث تضم قائمة الفريق قبل مواجهتي توجو 5 مدافعين يُمكن لأي منهم اللعب أساسياً وتحمل المسئولية دون أي شك أو مخاوف.

ضم حسام البدري ثنائي الزمالك، محمود حمدي الونش، ومحمود علاء، وعلى الرغم من الإصابة التي لحقت بالونش قبل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، إلا أن محمد بركات مدير المنتخب أكد أن اللاعب سليم بنسبة 100%، ولا يفكر البدري في عدم مشاركته لأنه قدم مستويات رائعة جعلته ضمن الحسابات الفنية.

وبعد تألقه مع الأهلي محلياً وقارياً في مركز قلب الدفاع الأيسر، حجز أيمن أشرف مكانه ضمن قائمة حسام البدري أمام المنتخب التوجولي، ليكون ممثلاً وحيداً للأهلي في ذلك المركز.

كما ضم البدري علي جبر لاعب بيراميدز، وأحمد حجازي قلب دفاع وست بروميتش المُعار حديثاً إلى فريق اتحاد جدة السعودي.

الدفاع الأمثل

قد يختلف البعض أو يتفق حول أحقية أي من قلوب الدفاع الخمسة في المشاركة أساسياً أمام توجو يوم 14 نوفمبر الجاري، وكذلك بالنسبة للأظهرة، ولكن قياساً على المستويات التي قدمها اللاعبون في الفترة السابقة يمكننا الاختيار.

في مركز الظهير الأيمن لا خلاف حول محمد هاني، لأنه الوحيد المُتاح في القائمة، وكذلك أحمد حجازي المتألق في الدوري السعودي، وإذا كان الونش لائقاً بدنياً فسيكون الأحق بمشاركة حجازي الدفاع، وعلى الجهة اليسرى قد يتم الاعتماد على أيمن أشرف نظراً لخبراته الإفريقية مع فريقه واعتياده على خوض المباريات الكبرى.