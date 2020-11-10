وزير الرياضة يطلق مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ ( د ب أ):

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري مبادرة لنبذ التعصب الكروي بين جماهير بلاده تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أي نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وذكرت وزارة الرياضة المصرية عبر موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء أن أشرف صبحي دعا جماهير الكرة المصرية للابتعاد عن التعصب الكروي، والتركيز في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لاسيما مع قرب إقامة المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك في محفل إفريقي تستضيفه مصر يوم 27 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

وأضافت الوزارة :"أشرف صبحي طالب من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من مشجعي الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية، وعدم التجاوز في حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين في إطار من التشجيع المثالي؛ لنضرب نموذجاً يحتذى به أمام مختلف الدول التي تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الإفريقية في كرة القدم".