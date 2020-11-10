تقارير: قرارات استثنائية لكاف في الموسم الجديد لدوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اتخذ عدة قرارات تتعلق بالنسخة الجديدة لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل 2020/2021.

وأفادت صحيفة "تونس الرقمية" أن كاف قرر بشكل استثنائي زيادة عدد قوائم الأندية في الموسم الجديد من البطولات الإفريقية إلى 40 لاعبا بدلا من 30.

وأضافت أن كاف قرر مد قيد اللاعبين في لوائح الأندية إلى يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح موقع "البطولة" المغربي أن كاف سيسمح للأندية بتسجيل 33 لاعبًا كحد أدنى في فترة القيد الأولى حتى نهاية نوفمبر، و7 لاعبين كحد أقصى في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2021.

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وأشار إلى أن قيد اللاعبين بالنسبة للأندية المستثناة من الدور التمهيدي الأول للمسابقات الإفريقية، سيكون معفيًا من دفع الغرامات التي تتضمن (500 دولار عن كل لاعب تأخر ناديه في تسجيله)، خلال الفترة ما بين 11 حتى نهاية نوفمبر الجاري موعد انتهاء القيد.

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2020-2021 أسفرت عن مواجهات سهلة للأهلي والزمالك في دور الـ32 مباشرة دون خوض الأدوار التمهيدية.

وسيواجه الأهلي الفائز من مباراة مقديشيو الصومالي وسونديب بطل النيجر، بينما يلعب الزمالك في دور الـ32 مع الفائز من مباراة سياف الجيبوتي وجازيل التشادي.

وستقام مباراتا الذهاب للأهلي والزمالك في النسخة الجديدة من دوري الأبطال أحد يومي 22-23 ديسمبر خارج مصر، مع إقامة مباراتي الإياب أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل في مصر.

يُذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2019/2020 يوم 27 نوفمبر الجاري.