الإسماعيلي 2003 يتعادل مع المقاولون وديا

تعادل فريق الإسماعيلى مواليد 2003 مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق،فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم على ملعب الأخير. هدف الإسماعيلى حمل توقيع عمرو السعيد من ضربه ثابتة ، ضمن تحضيرات شباب الدراويش لاستئناف مسابقة الدورى. ويضم الجهاز الفنى كل من .. حمام ابراهيم مشرفا عاما ومحمد حسيب مديرا فنيا ، على جمعه مدربا ، حسن أحمد مخططا للأحمال ، مصطفى محمد علاج طبيعى ، محمد نجيب إدارى. حمام ابراهيم مشرفا عاما ومحمد حسيب مديرا فنيا ، على جمعه مدربا ، حسن أحمد مخططا للأحمال ، مصطفى محمد علاج طبيعى ، محمد نجيب إدارى.

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