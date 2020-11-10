صفقات تبادلية بين أسوان وإنبي تضم 7 لاعبين

اتفق مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى مع مسؤلو نادى إنبي، رسمياً على ضم أربعة لاعبين على سبيل الإعارة، في مقابل موافقة أسوان على بيع ثلاث اللاعبين.
ويضم أسوان على سبيل الإعارة محمد رجبقلب دفاع 99، وأحمد خالد وسط مهاجم/ الفريق الأول، ويضم خالد بسيونى وسط مدافع 99، بالإضافة إلى عمرو ناصر مهاجم رأس حربة 99.
ويوافق نادي أسوان على بيعاللاعبين كلا من: ابراهيم القاضى، محمود نعيم، إبراهيم جلال.
وفي سياق اخر، أنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.
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