الإسماعيلي يواصل تدريباته بمشاركة محمد صادق

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى انتظام محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق بالتدريبات الجماعية. ويستعد الفريق لخوض منافسات البطولة العربية حال استئنافها، بجانب مسابقة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة. حال استئنافها، بجانب مسابقة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة. المران اشتمل على مجموعة من الحصص البدنية المكثفة والتى من شأنها الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق. البدنية المكثفة والتى من شأنها الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للفريق. واختتم المران بتقسيمة مطولة تم إيقافها عدة مرات، وسط تعليمات من الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو لإصلاح الأخطاء.

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