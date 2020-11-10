الإسماعيلي يتفق علي مباريات ودية

انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح اجراءات الاتفاق على تنظيم وديتين، الأولى أمام فريق أبوشحاتة ستقام غدا باستاد الإسماعيلية، على أن يلتقى فريق السكة الحديد يوم الأثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجارى. السكة الحديد يوم الأثنين المقبل الموافق 16 نوفمبر الجارى. تأتى الوديتان، فى إطار تحضيرات الفريق لإستنئاف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال، إضافة لبطولة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة. الدورى المحلى فى نسختها الجديدة. ويتطلع جهاز الدراويش بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو من خلال الوديات للوقوف على مدى انسجام الوافدين الجدد مع باقى عناصر الفريق فضلا عن تطبيق مجموعة من الجمل الخططية وتلافى الأخطاء التى ظهرت خلال مباريات الموسم المنقضى.

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