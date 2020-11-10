رسميًا.. عبدالحميد بسيوني يرحل عن تدريب طلائع الجيش

أعلن مسؤلو نادى طلائع الجيش عن انتهاء علاقة عبدالحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بشكل رسمى اليوم الثلاثاء بشكل ودى.

وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الأخيرة للمسابقة.

وفاز فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على فريق حلوان العام بهدفين دون رد فى أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد والتى أقيمت عصر اليوم على

ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وسجل هدفى الطلائع أحمد علاء وإبراهيما كونيه.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس

الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي إسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح لفريق البنك الأهلى.