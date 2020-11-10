روجيرو سينى مدربًا لفلامنجو البرازيلي

قرر نادي فلامنجو بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم تعيين روجيرو سيني مدربًا جديدًا بعد أقل من 24 ساعة على إقالة دومينيك تورنت.
وكان تورنت قد تم إقالته عقب هزيمتين متتاليتين في الدوري هناك، بعد عشرة أسابيع فقط في المنصب.
واستقال سيني من منصبه في فورتاليزا عقب وقت قصير من إقالة الإسباني تورنت وتولى المهمة فورًا في النادي المنتمي لريو دي جانيرو.
ووقع حارس مرمى ساو باولو ومنتخب البرازيل السابق على عقد يمتد حتى ديسمبر 2021.
وسيكون مكلفا بتكرار انجازات المدرب جورجيجيسوس الذي حقق العام الماضي لقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس المعادلة لدوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية.
وتوج سيني مع فورتاليزا بلقب دوري الدرجة الثانية وقضى فترتين أقل بريقا مع ساو باولو وكروزيرو.
ويحتل فلامنجو المركز الثالث في الدوري حاليا بفارق نقطة واحدة عن الصدارة ،كما وصل لدور 16 في كأس ليبرتادوريس.
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