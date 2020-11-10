ننشر دعوة اتحاد الكرة إلى النجوم لحضور تكريم محمد صلاح

تنشر "الوفد" صورة دعوة اتحاد الكرة لنجوم الكرة المصرية لحضور حفل تكريم محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، غدًا الأربعاء،

بأحد فنادق التجمع الخامس.

ووصل محم صلاح إلى القاهرة، مساء أمس، من أجل الانتظام في معسكر

المنتخب استعدادًا لمواجهتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا.

وكان اتحاد الكرة سبق وأعلن عن إقامة حفل تكريم لصلاح بعد فوزه ببطولة الدوري مع ليفربول.