يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، غدًا الأربعاء، قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة. الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة. ويقوم الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة دوري القسم الثاني.. غدًا الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.