خسارة علواني في انتخابات الأفريقي يشعل انتخابات الاتحاد المصري

ألقت خسارة الدكتور عمرو علواني في انتخابات الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، بظلالها على انتخابات الاتحاد المصري للعبة، والمقرر إقامتها يوم 11 ديسمبر المقبل.

وبعد خسارته، رفض "علواني" الابتعاد عن المشهد، فأراد التواجد ولكن هذه المرة من خلال الاتحاد المصري، ليظل تأثيره مستمرا على الاتحاد الإفريقي، ولكن تأتي الرياح لما لا تشتهي السفن.

عمرو علواني قد تخطى عامه الـ70، وطبقا للائحة الاتحاد لا يحق له الترشح، فكان الحل هو الدفع بشريف الشمرلي صاحب الخبرات

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الفنية الطويلة والذي كان يتولى رئاسة لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي في عهد علواني.

شريف الشمرلي أعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد، ومعه في قائمته هناء حمزة على منصب النائب ، وهويدا مندي على منصب أمين الصندوق بعد خسارتها هي الآخرى منصبها كمدير تنفيذي للاتحاد الإفريقي بعد رحيل عمرو علواني.

المثير في الأمر، أن الشمرلي قرر خوض انتخابات الاتحاد على مقعد الرئاسة في

مواجهة أحمد عبد الدايم، رغم علاقتهما القوية ورغم أن دعمه له خلال الفترة السابقة، حيث كان يتولى الأول منصب المدير الفني للاتحاد، وشهدت فترة ولايته اخفاقات عديدة للمنتخبات.

وخسر عمرو علواني رئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، بعد حصوله على 12 صوت مقابل 42 للمغربية بشرى حجيج، ويبدو أن الأمر له علاقة بخطاب رئيس الاتحاد الدولي الذي أرسله للاتحادات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، يتضمن ما تم إنفاقه على الاتحاد القاري من مبالغ ضخمة لدعم اللعبة، وهو ما أصاب الجميع بالصدمة، فكان القرار هو بفض ميزانية "علواني"، وانتخابات بشرى حجيج بدلا منه.