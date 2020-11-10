سوق الانتقالات| الزمالك يوافق على رحيل مُدافعه إلى المصري البورسعيدي

وافق مسئولو نادي الزمالك على رحيل المدافع “محمد عبد السلام” إلى النادي المصري البورسعيدي، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفي الجارية.

وكشف مصدر داخل الزمالك، أن المدير الفني للفريق “جايمي باتشيكو“، أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه، لبيع عبد السلام، خاصة بعد تراجع مستواه الفني، وعدم الحاجة إلى جهوده في الموسم القادم.

وأضاف، أن إدارة المصري دخلت في مفاوضات قوية لضم عبد السلام، واللاعب تلقى اتصالات من المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي “علي ماهر“، لإقناعه بقبول العرض، ووعده باللعب أساسيا خلال الموسم المقبل.

وأوضح، بأن الزمالك اقترب من بيع عبدالسلام، وقد ينتقل أيضا محمد عنتر إلى صفوف المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة.

وكان عبدالسلام قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم الماضي قادما من نادي بتروجت، لكن اللاعب لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق الأبيض.

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