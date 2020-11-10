بيراميدز ينجح في إقناع هدف الأهلي السابق لقيادة الفريق

نجحت جهود نادي بيراميدز، في إقناع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، لتولي مهمة المدير الفني للفريق، رغم أن المدرب اعتذر في وقت سابق عن تولي المنصب.

وقام ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، بالتواصل مع المدرب الأرجنتيني مجددًا، بعد الخلاف الشديد بين الطرفين، بسبب بعض الشروط التي وضعها أروابارينا، للموافقة على قيادة الفريق في الموسم الجديد.

كما أن أروابارينا تلقى عروض من الإمارات والسعودية، لكن قامت إدارة نادي بيراميدز برفع قيمة العقد السنوي، بالإضافة لتلبية جميع مطالب المدير الفني للموافقة على القدوم إلى مصر.

يشار إلى أن أروابارينا كان من ضمن المرشحين لقيادة تدريب النادي الأهلي، بعد رحيل رينيه فايلر.

ومن المقرر أن يعلن غدا الأربعاء عن تولي أروابارينا مسئولية المدير الفني لنادي بيراميدز لمدة موسمين.

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