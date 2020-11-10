شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رحيل مدافعه.. واللاعب يقترب من المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب استقر مسؤولو مجلس ادارة نادي الزمالك الضوء الأخضر لمحمد عبد السلام مدافع الفريق للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لمصدر مسئوول رفض ذكر إسمه فإن المجلس الأبيض استقر على رحيل محمد عبد السلام لعدم الحاجة لجهوده الفنية، وهو ما تم نقله للاعب خلال الأيام الماضية.

ودخل عبد السلام، في مفاوضات مع بعض الأندية بالدوري الممتاز،على رأسها المصري البورسعيدي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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