شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجنايني يؤكد قدرة المنتخب الأوليمبي على الفوز بميدالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن سعادته باستضافة الدورة الودية للمنتخبات الأوليمبية، بمشاركة البرازيل وكوريا الجنوبية، «رغم ظروف كورونا الصعبة».
وقال الجنايني، في مؤتمر صحفي، إنه يتمنى حصول منتخبات مصر وكوريا والبرازيل على ميداليات في أولمبياد طوكيو المرتقبة، لتكون الدورة الحالية «وش السعد» عليهم، حسب تعبيره.
وشدد الجنايني، على أن «الجميع ينتظر من شوقي غريب واللاعبين، تحقيق ميدالية في طوكيو»،وتابع: «منتخبنا مرشح في ظل الإمكانيات العالية للاعبينا، وجهازهم الفني القدير، إضافة للدعم المقدم من الدولة واتحاد الكرة».
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