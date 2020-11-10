شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة منتخب البرازيل يشيد بحفاوة الاستقبال في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد ريكاردو ليما -سكرتير اول رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس البعثة المنتخب الأوليمبي البرازيلي بحفاوة الاستقبال، كما أشاد بالمستوي الفني للمنتخب الأوليمبي المصري، متمنياً السلامة والصحة لجميع اللاعبين المشاركين بالبطولة.

وقدم المدير الفني لمنتخب كوريا الشكر للحكومة المصرية لدعم تلك البطولة، كما قدم الشكر للاتحاد المصري لتنظيم تلك البطولة في هذا الوقت الصعب الذي تمر به بلدان العالم.

ومن جانبه، وقدمت اللجنة الخماسية الشكر لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين في كافة اللعبات، كما قدمت الشكر للفرق المشاركة بالدورة الودية لتلبية الدعوة، وتمنت أن تخرج البطولة بشكل متميز وأن يحقق المنتخب المصري الأوليمبي أكبر استفادة من هذا الاحتكاك القوي مع منتخبات هي الأقوى على مستوي المنتخبات الأوليمبية.

وتقام المباراة الاولي ١٢ نوفمبر الجاري أمام منتخب كوريا الجنوبية، فيما تقام المباراة الثانية أمام البرازيل يوم 14 من نفس الشهر.

وكان منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب قد توج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019 ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لتقام عام 2021 بسبب فيروس كورونا.

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