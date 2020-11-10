شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية حدث عظيم بسبب مشاركة البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية تحت ٢٣ سنة، والتي تنظمها مصر بمشاركة منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية بجانب المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الفترة (12 -17) نوفمبر الجاري، في إطار الاستعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو القادمة.

حضر المؤتمر رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي، , ناصر ماهر كابتن المنتخب الاوليمبي، ريكاردو ليما -سكرتير اول رئيس الاتحاد البرازيلي ورئيس البعثة، واللاعب روجريجو لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، السيد/ كيم هاجوم المدير الفني لمنتخب كوريا، واللاعب كيم دايون لاعب منتخب كوريا.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة ان الدولة المصرية تقدم كافة الدعم للبطولة وللمنتخب الاوليمبي والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها في منافساتها المقبلة، مؤكدا ان تلك البطولة تعد حدثا هاماً للمنتخب الأوليمبي في ظل مشاركة منتخب البرازيل صاحب النسخة الأخيرة لأولمبياد ريودي جانيرو 2016، مؤكداً ان المنتخب الأوليمبي المصري سيلقي كافة الدعم من القيادة السياسية التي تدعم قطاع الرياضة بشكل متواصل.

اشاد «صبحي» بالجهود التي يقوم بها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية ودعمه الكامل للمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات الرياضية كما حدث مع المنتخب الاوليمبي وحصده لبطولة أفريقيا تحت٢٣ سنة، والتي أقيمت العام الماضي وتأهل المنتخب الاوليمبي لأولمبياد طوكيو.