على لطفى يخضع لفحص طبي فى الأهلي بعد كدمة الرباط الداخلي للركبة

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جدة - عمرو شويل خضع علي لطفي، حارس مرمى الأهلي لفحص طبي اليوم، تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال مشاركته في المران ، وتعرض لطفي لكدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لفحص طبي جديد بعد غد الخميس، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.
وقرر الجهاز الفني للفريق منح الفريق راحة غدًا، على أن يستأنف مرانه يوم الخميس المقبل، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخاض الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
وقام الجهاز الفني بتصعيد مجموعة من الناشئين خلال الفترة الماضية، لتعويض النقص العددي بسبب انضمام أكثر من لاعب للمنتخبات الوطنية، ووفقًا لخطة الجهاز الذي يولى اهتمامًا كبيرًا بالناشئين، لمنحهم فرصة الوجود والمشاركة مع الفريق الأول.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري
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