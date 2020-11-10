شكرا لقرائتكم على لطفى يخضع لفحص طبي فى الأهلي بعد كدمة الرباط الداخلي للركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع علي لطفي، حارس مرمى الأهلي لفحص طبي اليوم، تحت إشراف ‏الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال ‏مشاركته في المران ،‏ وتعرض لطفي لكدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لفحص طبي جديد بعد غد الخميس، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وقرر الجهاز الفني للفريق منح الفريق راحة غدًا، على أن يستأنف مرانه يوم ‏الخميس المقبل، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخاض الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني، ثم أجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة بطول الملعب لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، التي يرغب في تنفيذها خلال ‏المباريات الرسمية.‏

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وقام الجهاز الفني بتصعيد مجموعة من الناشئين خلال الفترة الماضية، لتعويض النقص العددي ‏بسبب انضمام أكثر من لاعب للمنتخبات الوطنية، ووفقًا لخطة الجهاز الذي يولى اهتمامًا كبيرًا ‏بالناشئين، لمنحهم فرصة الوجود والمشاركة مع الفريق الأول.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري