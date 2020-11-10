شكرا لقرائتكم غدا.. اتحاد الكرة يكرم محمد صلاح في احتفالية خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى احتفالية خاصة ، غدا، بأحد فنادق التجمع الخامس على هامش معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن معسكر المنتخب يسير وفق الخطة الموضوعة له، استعدادا لمواجهتى توجو، المقرر لهما 17 و17 نوفمبر الجارى في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا. وعن مصطفى محمد قال بركات: "تصريحات حسام البدرى عن مصطفى محمد كانت بهدف تحميسه وإخراج كل ما لديه ولم يقصد أي شيء سلبى ومصطفى محمد مستقبل مصر في خط الهجوم".

وقال محمد بركات، مدير منتخب مصر في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة": "نريد السير على الطريق الصحيح وذلك سينعكس على نتائج المنتخب، ونسعى للصدارة المجموعة بالفوز ذهابا وإيابا على توجو، والمعسكر المفتوح أظهر لنا رغبة اللاعبين على التواجد في قائمة المنتخب أمام توجو بجانب الروح العالية لهم".

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وأضاف محمد بركات: "لاعبو المنتخب أجروا مسحة كورونا وظلوا في غرفهم حتى ظهور النتيجة التي جاءت سلبية.

وقال محمد بركات: "طبيب المنتخب تواصل مع طبيب الزمالك من أجل الونش وتأكدنا من سلامته بنسبة 100% من الإصابة العضلية التي تعرض لها من قبل".

وعن تأثير نهائي أفريقيا بين الاهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ، قال بركات: "اللاعبون مركزون في المباراتين بتوع توجو وأغلقوا صفحة نهائي أفريقيا حاليا نظرا لأهمية المباراتين بالنسبة لمصر، مؤكدا مباراة العودة ستقام في توجو وفى موعدها 17 نوفمبر".