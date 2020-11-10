شكرا لقرائتكم زعماء الساحل يفاوضون مودي المقاصة.. والإسماعيلي الوجهة الأقرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت أندية الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع أحمد عبد العزيز مودي مدافع المقاصة من أجل تدعيم صفوفهم في الانتقالات الصيفية الجارية، باعتبار أنهم يرغبون في تدعيم مركز قلب الدفاع في الموسم المقبل.

ويحاول الثلاثي زعماء الأندية الساحلية خطف مودي، باعتباره من أبرز اللاعبين في خط الدفاع وصاحب خبرات كبيرة، إلا أن اللاعب لم يحسم وجهته القادمة حتى الآن، حيث ترغب الأندية الثلاثة في الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر، وهو ما يرفضه نادي المقاصة الذي يرغب في بيع اللاعب بمقابل مالي.

ورغم مفاضلة مودي بين العروض الثلاثة، إلا أنه يفضل العودة للإسماعيلي، والذي بدأ فيه مشواره مع الكرة، لرغبته في أن يكون قريبا من أسرته.