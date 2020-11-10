شكرا لقرائتكم توقف مفاوضات الأهلي مع وادي دجلة حول صفقة بيكهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقفت مفاوضات مسئولو النادى الأهلى مع نظرائهم بنادى وادى دجلة، حول صفقة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الدجلاوى، والذى فتح مسئولو القلعة الحمراء خط مفاوضات مع اللاعب وناديه لتدعيم خط الدفاع فى الموسم الجديد، بالتعاقد مع بيكهام لمدة 5 سنوات مقابل 12 مليون جنيه، مع إمكانية إعارة 2 لاعبين من الفريق الأحمر لنظيره الدجلاوي.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة، عن أن مفاوضات الأهلى انقطعت دون الوصول لاتفاق بين الطرفين حول الصفقة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب هذا الانقطاع المفاجئ، وهل تراجع المارد الأحمر عن اتمام الصفقة، أم أن الأمور معطلة لحين انتهاء الفريق من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى سيخوض النهائى أمام الزمالك يوم 27 من الشهر الجارى.

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وكان مسئولو دجلة قد رفضوا ضم السنغالى أليو بادجى فى صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجى لدجلة لمدة موسم بعد الاتفاق على دخول لاعبين من الأهلى داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة فى استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجى لوجود تحفظ فنى على أدائه.

وترغب إدارة الأهلى فى إعارة بادجى لعدم قناعة موسيمانى المدير الفنى للفريق بإمكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر من ناحية أخرى، ويجد الأهلى صعوبة فى تسويق السنغالى أليو بادجى خارج مصر بسبب غلق باب القيد فى معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.