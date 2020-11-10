شكرا لقرائتكم محمد سوستة لاعب المقاولون ينضم إلى أسوان فى صفقة انتقال حر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة الكرة بنادى أسوان فى الحصول على توقيع اللاعب محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب فى صفقة إنتقال حر موسمين، وكان مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، قد أعلن عن توصل النادى إلى اتفاق مع نظرائهم فى إنبى لاستعارة أربعة لاعبين وهم محمد رجب قلب دفاع، وأحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم على سبيل الاعارة، فى مقابل حصول إنبى على خدمات ثلاثى أسوان، إبراهيم القاضى وإبراهيم جلال ومحمود نعيم، بالإضافة إلى مبلغ مالى.

فى سياق آخر، أعرب اللواء أحمد سليمان، عن سعادته بتواجد الثنائى فادى فريد وكريم الطيب بين صفوف المنتخب الأوليمبى، وقال رئيس أسوان فى تصريحات خاصة: هذا إنجاز تاريخى للنادى لم يحدث من قبل بتواجد اثنين من لاعبى أسوان فى المنتخب، وتمنى لهما التوفيق خاصة أنهما من طراز اللاعبين الكبار وسيكون لهما مستقبل كبير فى الكرة المصرية.

أضاف: حققنا الكثير من الأرقام القياسية فى الموسم الأول بالدورى كان أبرزها البقاء فى الممتاز والفوز التاريخى على الزمالك ونسعى لاستمرار العروض القوية فى الموسم الجديد وإسعاد جماهير أسوان، ونعمل على توفير كل احتياجات الفريق والجهاز الفنى فى سبيل تحقيق ذلك.

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وأخطر مجلس إدارة نادى أسوان، المدير المسئول عن الاستاد بضرورة تجهيز الملعب من أجل استضافة مباريات الدورى الجديد، بعدما لعب الفريق مباريات الدور الثانى فى الدورى الماضى على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، وأكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم مخاطبة الشركة المسئوله عن الملعب لتجهيز أرضيته والإفادة بلائحة تأجير الملعب حتى يجهز النادى المصاريف المالية المطلوبة.

كما قام مجلس إدارة أسوان أيضًا بمخاطبة شركة الكهرباء للإفادة بتكاليف إقامة المباريات ليلا، بالإضافة إلى مخاطبة الصحه والمستشفى الجامعي للتنسيق في موضوع مسحة كورونا ومواعيد الطيران الداخلي.

ويعمل مجلس أسوان على إعداد ملف كامل وعرضه على محافظ أسوان حتى يكون مع النادي في الصورة تحسبا لأي قرار في هذ الشأن.

وأنهى مسئولو أسوان صفقة استعارة عبد الوهاب إسماعيل، لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبى، لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقد انضمامه لأسوان فى حضور سمير الحاوى وكيل أعمال اللاعب ومحمود سمكة إدارى أسوان.