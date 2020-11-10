شكرا لقرائتكم سيراميكا ينهي إجراءات ضم رباعي المقاصة.. وعدم التوصل لاتفاق مع سامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي سيراميكا، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، إجراءات التعاقد مع رباعي المقاصة محمد إبراهيم ومحمد مسعد ومحمد توني وأحمد محسن، تدعيم صفوفه في الظهور الأول بدوري الأضواء والشهرة.

وأتم نادي سيراميكا إجراءات ضم رباعي المقاصة قابل 27 مليون جنيه، وحصل مسئولي سيراميكا على الإستغناء الخاص برباعي المقاصة، ليصبحوا لاعبين في صفوفه، بعد إهاء كل الإجاءات اللازمة للتعاقد معهم.

فيما تعثرت صفقة انتقال أحمد سامي مدافع المقاصة والعائد من فترة إعارة إلى صفوف طلائع الجيش إلى نادي سيراميكا، بسبب الاختلاف على المقابل المالي، الذي سيحصل عليه اللاعب نظير انضمامه للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.