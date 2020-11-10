شكرا لقرائتكم أحمد سامى: نسعى لبناء فريق قوى لسموحة ينافس على البطولات الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة ارتياحة الشديد بعد التدعيمات القوية التى أبرمها المهندس فرج عامر رئيس النادى فى الميركاتو الصيفى الحالى وتعويض رحيل العديد من العناصر التى تم الإستغناء عنها بعد نهاية بطولة الدورى مباشرة.

وأكد المدير الفنى لسموحة أن جميع التعاقدات التى تم إبرامها مؤخرا ستكون مفاجأة للجميع فى الموسم المقبل خصوصا فى ظل الإمكانيات الفنية العالية التى يتمتع بها جميع اللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف الفريق إضافة أن هناك دعم كبير من مجلس الإدارة فى توفير كافة احتياجات الجهاز الفنى من أجل تقديم موسم يليق بنادى سموحه وقدراته خصوصا وأن الفريق سيخوض منافسات البطولة العربية للأندية لأول مرة فى شكلها الجديد.

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وأضاف أحمد سامى أن الإدارة مازالت تتفاوض مع لاعبين من أجل إتمام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة وسيكون هناك مفاجأة كبيرة حسبما أعلن رئيس النادى فى وقت سابق .

وأكد أن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم سموحة حتى الآن أطهر الطاهرظهير أيسر الهلال السودانى ومحمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى وعبدالكريم الوادى ورفيق كابو لاعبا وادى دجلة والحارس محمد أشرف حارس المقاولون العرب وأحمد الرفاعى مدافع الداخلية سيكون لهم شأن كبير فى الموسم الجديد ومن الوارد جدا تقديم عناصر جديدة من "الموج الأزرق" للمنتخبات الوطنية مثلما حدث مؤخرا وانضم 8 لاعبين لصفوف منتخب مصر الأول والأوليمبى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على فترتين بملعب سموحة من أجل الإرتقاء بالمعدل البدنى للاعبين الجدد والقدامى قبل بداية المعترك الكروى فى الموسم الجديد ، وسيخوض الفريق مواجهة قوية أمام الأوليمبى يوم الجمعة القادمة قبل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة يوم السبت القادم.