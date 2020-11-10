شكرا لقرائتكم محمد صلاح يشارك في مبادرة لا للتعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك محمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف فى صفوف ليفربول ، وأحمدحسام ميدو لاعب المنتخب السابق ، فى الفيديو الذى نشرته وزارة الشباب و الرياضة ضمن مبادرة لا للتعصب ، التي أعلنتها لنبذ التعصب بين الجماهير المصرية ، و قبل أيام من مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا التي تجمع فريقى الاهلى و الزمالك والمقرر لها 27 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة .

ويظهرفى الفيديو محمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف في صفوف ليفربول ، بالإضافة إلى أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب السابق ، والذى يحث الجماهير على التحلى بالروح الرياضية ، في ظل أهمية المباراة و رغبة كل فريق في تحقيق الفوز ، شجع فريقك وموت عليه ، لكن بعد المباراة نبارك للفائز ، واوعى تكون متعصب .

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أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أى نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروى، وتركيز الجماهير فى تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائى دورى أبطال أفريقيا فى محفل أفريقى ستستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجارى.