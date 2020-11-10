الامارات | تصفيات كأس إفريقيا تعود من جديد بعد توقف طويل.. وصلاح يقود مصر أمام توغو

شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كأس إفريقيا تعود من جديد بعد توقف طويل.. وصلاح يقود مصر أمام توغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 لكرة القدم للدوران بعد توقف دام سنة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحيث تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بين يومي الاربعاء والثلاثاء المقبل وراء ابواب موصدة. وأعلن الاتحاد القاري (كاف) الجمعة الماضي أن كل مباريات التصفيات ستقام خلف أبواب موصدة بسبب كورونا "إلا إذا أرادت حكومة الاتحاد المضيف حضور الجماهير" مع موافقة الاتحاد القاري. وذكرت القواعد الصادرة عن اللجنة المنظمة انه يجب لعب كل مباراة إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن أحد عشر لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة بدلاء.

واضافت انه إذا لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان المباراة بسبب أي قيود سفر أو قيود أخرى تتعلق بفيروس كورونا وإذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المطلوب، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة صفر-2. ويتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها الكاميرون، وتم تأجيلها من مطلع 2021 إلى يناير 2022، بطل ووصيف المجموعات الـ12. وتأهلت الكاميرون بطلة إفريقيا خمس مرات تلقائياً عن المجموعة الخامسة كونها البلد المضيف.

وبعد بداية متواضعة شهدت تعادلها مرتين مع ضيفتها كينيا (1-1) وجزر القمر سلبا، تبحث مصر حاملة الرقم القياسي بعدد الالقاب (7) عن فوزها الاول حين تلتقي توغو أولاً على استاد القاهرة الدولي السبت، ثم بعدها بثلاثة أيام في لومي ضمن المجموعة السابعة. وعاد نجم هجوم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى تشكيلة المدرب حسام البدري، ومعه المحترفون في الخارج. وتحتل مصر المركز الثالث بنقطتين خلف جزر القمر (4) وكينيا (نقطتان)، فيما تتذيل توغو الترتيب بنقطة.

الجزائر مع زيمبابوي

تبحث الجزائر حاملة اللقب مع نجم هجومها رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) عن حسم احدى بطاقتي المجموعة الثامنة، بمواجهتين مع زيمبابوي (4 نقاط) الخميس بملعب 5 يوليو 1962 بالجزائر العاصمة، ثم بعدها بأربعة أيام بالملعب الوطني في هراري. وحصد رجال المدرب جمال بلماضي العلامة الكاملة حتى الان، بفوزين على زامبيا 5-صفر ثم في ارض بوتسوانا 1-صفر.

وأجرى بلماضي بعض التغييرات على القائمة التي خاضت وديتين أمام نيجيريا (1-صفر) والمكسيك (2-2) الشهر الماضي، فعاد الثلاثي يوسف عطال، جمال بلعمري وآدم وناس، فيما انضم المهاجم كريم العريبي المنضم اخيرا إلى نيم الفرنسي للمرة الأولى.

تونس لتعزيز الصدارة

تسعى تونس، بطلة 2004، لتحقيق فوز ثالث تواليا في المجموعة العاشرة، بعد تخطيها ليبيا 4-1 ثم مضيفتها غينيا الاستوائية 1-صفر، وذلك عندما تلاقي تنزانيا مرتين بدءا من الجمعة. ويتصدر "نسور قرطاج" بست نقاط مقابل 3 لكل من تنزانيا وليبيا التي تلاقي غينيا الاستوائية الاخيرة دون نقاط، الثلاثاء على ملعب السلام بالقاهرة ثم بعدها باربعة ايام في مالابو.

وشهدت قائمة "فرسان المتوسط" التي أعلن عنها المدرب علي المرجيني وجود 15 لاعباً محترفاً، من بينهم المهاجم محمد بالتمر (ألدرشوت الانجليزي) الذي انضم للمنتخب للمرة الأولى ولاعب سبورتينغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي، فيما تعرض أحمد بن علي لاعب كروتوني الايطالي لالتواء في الكاحل.

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شراكة المغرب وموريتانيا

في المجموعة الخامسة، يبحث المغرب عن فض شراكة النقاط الاربع مع موريتانيا عندما يلتقي جمهورية إفريقيا الوسطى على دفعتين. استهل "أسود الاطلس" التصفيات بتعادل سلبي مع موريتانيا ثم فوز على أرض بوروندي بثلاثية نظيفة، فيما تملك إفريقيا الوسطى ثلاث نقاط من فوز على بوروندي.

ولن يتمكن مهاجم اشبيلية الاسباني منير الحدادي من المشاركة مع المغرب، بعد رفض محكمة التحكيم الرياضية التماسه بسبب مشاركته في ثلاث مباريات مع المنتخب الاسباني تحت 21 عاما. لكن المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش يعول على صانع لعب تشلسي الانكليزي حكيم زياش، بالاضافة الى نجمي اشبيلية الحارس ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري ولاعب انتر الايطالي المتعدد الادوار أشرف حكيمي المتعافي من فيروس كورونا. من جهتها، حققت موريتانيا التي شاركت في النهائيات الاخيرة، بداية جيدة حاصدة اربع نقاط من مباراتين.

اختبار صعب للسودان أمام غانا

يجد المنتخب السوداني نفسه في مواجهة صعبة للغاية ضمن المجموعة الأولى مع منتخب غانا، إذ سيلتقي منتخب "النجوم الثلاثة" في مباراتين على التوالي. بينما تبدو الفرص أكبر في باقي المجموعات للسنغال وصيفة النسخة الاخيرة (التاسعة)، ونيجيريا (الثانية عشرة)، فيما تأمل ساحل العاج (الحادية عشرة) تعويض سقوطها الاخير أمام اثيوبيا.

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