الامارات | تغيير ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن إجراء تعديل جديد بالنسبة لموقع استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع الأهلي مع الزمالك في 27 نوفمبر المقبل.



وقال صبحي في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إنه تقرر نقل المباراة من استاد برج العرب بالإسكندرية، لتقام في القاهرة دون الكشف عن الملعب الذي سيستضيف المباراة.



وحسب موقع "في الجول" أكد صبحي أن الكرة المصرية تشعر بالفخر بعد وصول القطبين إلى نهائي البطولة الأقوى في القارة السمراء، بينما أشار إلى إقامة دورة أولمبية ودية في مصر بمشاركات منتخبات البرازيل وكوريا ومصر، حدث كبير متوجهاً بالشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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