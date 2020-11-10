شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: نهائي أفريقيا في القاهرة وكل الدعم للمنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في القاهرة وان الجميع داخل الدولة المصرية يعمل على هذا الأمر وان الوزارة نسقت مع كاف ووضعت كل السيناريوهات لهذا الحدث المهم

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الخاص بدورة المنتخب الأوليمبي: نهائي افريقيا سيقام في القاهرة

وأثني صبحي، على المنتخب الأوليمبي مؤكداً ثقته في اللاعبين والجهاز الفني لتشريف مصر في الأولمبياد

وأكد أنه يتابع عن كثب دور الجهاز الفني مع لاعبي المنتخب الأوليمبي وأن القيادة السياسية تدعم المنتخب وتقف بكل قوه خلفه لتحقيق حلم المصريين

وقال: «الرياضة المصرية تسير بخطي ثابته وفقا لدراسات ومخططات معدة مسبقاً بدليل تأهل قطبي الكرة المصرية لنهائي أفريقيا» .

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