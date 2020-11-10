شكرا لقرائتكم خبر عن سفر يحيي خالد وزين وهاشم لرومانيا والمجر والشارقة بعد سلبية عينة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر سفر ثلاثي المنتخب يحيي خالد ومحمد ممدوح هاشم وعلي زين الي فرقهم في اوروبا بعد انتهاء معسكر المنتخب واوضح اتحاد اليد ان الثلاثي يحيي خالد ومحمد ممدوح هاشم وعلي زين خضعوا لمسحة طبية لفيروس كورونا أمس وظهرت سلبية نتائجها وعلي الفور قاموا بالسفر بشكل طبيعي حيث غادر يحيي خالد الي المجر وسافر ممدوح هاشم الي رومانيا وعلي زين الي الإمارات للانضمام لفريقه الشارقة ورفض اتحاد اليد التعليق علي وجود 3 اصابات كورونا جديدة بصفوف المنتخب واكتفي الاتحاد بالتأكيد علي خضوع جميع اللاعبين لمسحة جديدة غدا الاربعاء وبعدها سيتم الإعلان عن أي اصابات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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