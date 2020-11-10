شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا غدًا لمنتخب اليد وأنباء عن إصابة 3 لاعبين جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطين الاول لكرة اليد خضوع جميع لاعب يالمنتخب وعلي رأسهم لاعبي الأهلي والزمالك لمسحة طبية جديدة غدا الاربعاء للكشف عن اصابة اي لاعب بالمنتخب فيروس كورونا

وقال أحد لاعبي المنتخب رفض ذكر اسمه هناك 3 حالات اصابة بفيروس كورونا بين لاعب يالمنتخب من بينهم لاعبين كبار ونجوم بالأهلي والزمالك لكنه رفض الافصاح عن هويتهم واسمائهم مراعاة لشعور زملائه

واكد لاعب المنتخب أن الاصابات الثلاثة الجديد بخلاف اسلام حسن لاعب النادي الاهلي الذي تم إعلان اصابته بفيروس كورونا رسميا وبشكل معلن