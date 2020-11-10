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إصابة لاعب يد الأهلي بكورونا سبب تأجيل مباريات دوري اليد

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب يد الأهلي بكورونا سبب تأجيل مباريات دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر بارز داخل الاتحاد المصري لكرة اليد أن سبب قرار مجلس الإدارة تأجيل المباريات المتبقية للدوري من الموسم الماضي هو طلب النادي الأهلي للتأجيل بسبب اصابة لاعب إسلام حسن بفيروس اثناء تواجده في المنتخب .

وقال المصدر إن المسحة التي اجراها اللاعب امس في المنتخب قبل ختام المعسكر اثبتت ايجابيته اصابته لفيروس كورونا وحاجة اللاعب للحجر والعول مدة لا تقل عن 10 أيام الأمر الذي دفع اتحاد اليد لتاجيل مباريات الأهلي وبالتالي تاجيل مباريات الزمالك في أخر جولتين من الموسم الماضي.

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